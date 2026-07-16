Phoenix Education Partners Aktie
WKN DE: A41HLN / ISIN: US7189681007
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16.07.2026 02:06:44
Why Phoenix Education Partners Dived by Almost 13% Today
Phoenix Education Partners (NYSE: PXED) delivered a tough lesson to its investors on Wednesday -- the company can have lousy days as well as good ones. Unfortunately for those folks, this particular trading session fell into the former category. This is because a disappointing quarterly earnings report led to a sell-off that knocked the share price down by nearly 13%.In the third quarter of fiscal 2026, Phoenix booked net revenue of just under $272 million, marginally higher than the same period in 2025. Net income not under generally accepted accounting principles (GAAP) fell during that one-year stretch, to $55.8 million ($1.43 per share) from $59.5 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Phoenix Education Partners Inc Registered shs
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13.07.26
|Ausblick: Phoenix Education Partners gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
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24.03.26
|Erste Schätzungen: Phoenix Education Partners präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Phoenix Education Partners Inc Registered shs
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