Phoenix Education Partners Aktie

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WKN DE: A41HLN / ISIN: US7189681007

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16.07.2026 02:06:44

Why Phoenix Education Partners Dived by Almost 13% Today

Phoenix Education Partners (NYSE: PXED) delivered a tough lesson to its investors on Wednesday -- the company can have lousy days as well as good ones. Unfortunately for those folks, this particular trading session fell into the former category. This is because a disappointing quarterly earnings report led to a sell-off that knocked the share price down by nearly 13%.In the third quarter of fiscal 2026, Phoenix booked net revenue of just under $272 million, marginally higher than the same period in 2025. Net income not under generally accepted accounting principles (GAAP) fell during that one-year stretch, to $55.8 million ($1.43 per share) from $59.5 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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