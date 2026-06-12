PLANET Aktie
WKN: A0B84F / ISIN: JP3833120003
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12.06.2026 19:00:46
Why Planet Labs Stock Crashed Today
So I guess I was both right and right about the SpaceX (NASDAQ: SPCX) IPO.Right, when I predicted SpaceX IPO fever might drive space stocks higher this year. Indeed, shares of spy satellite operator Planet Labs (NYSE: PL) are up 38% over the last four months.Unfortunately, I was also right about what would happen on IPO day. And this, in a nutshell, is why Planet Labs stock fell 9% through 12:50 p.m. ET today.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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