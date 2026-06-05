Planet Labs Aktie
WKN DE: A3C84C / ISIN: US72703X1063
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05.06.2026 19:20:06
Why Planet Labs Stock Is Plummeting Lower This Week
Shares of the leading Earth observation satellite services company Planet Labs (NYSE: PL) are down 35% this week after the company reported first-quarter earnings and announced an equity offering on Friday. Starting with Planet Labs Q1 earnings -- things weren't nearly as bad as this week's decline might suggest. The company:However, if you type "priced for perfection" into your favorite LLM, it might generate a picture of Planet Labs' stock chart after its shares rose eightfold over the last year, before this week's decline.The market wanted extraordinary results from Planet Labs, but it earnings were "only" above average, which helped spur today's decline. It simply had very lofty expectations.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Planet Labs
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