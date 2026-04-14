POET Technologies Aktie
WKN DE: A1W3GM / ISIN: CA73044W1041
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15.04.2026 01:32:46
Why Poet Technologies Stock Got Torched on Tuesday
Investors weren't liking what they saw with opto-electronics component specialist Poet Technologies' (NASDAQ: POET) stock on the second trading day of the week. A highly critical, scathing report from a short-seller firm dampened sentiment on the company to the point where its shares closed the day 8% lower. That morning, Wolfpack Research divulged a short position in Poet, and wasn't shy to enumerate the reasons why. In a note published on its website, the firm digested these in a headline bluntly titled "We Believe Poet Is a[n] Obvious Stock Promote, Has Created an IRS NightMare: U.S. Holders Have Until April 15 to Act." Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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