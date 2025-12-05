POET Technologies Aktie
WKN DE: A1W3GM / ISIN: CA73044W1041
|
05.12.2025 23:04:03
Why Poet Technologies Stock Plummeted Today
While shares of Poet Technologies (NASDAQ: POET) stock have surged higher throughout the week, investors are slowing their buying activity today. Lest investors fear that the company, a designer of optical engines, had some troubling news to report, there was no such thing. In fact, there appears to be no apparent cause for the stock's decline. As of the market's close, shares of Poet Technologies fell 5%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
