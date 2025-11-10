Rare Holdings Aktie
ISIN: ZAE000092714
|
10.11.2025 20:09:54
Why Rare-Earth Stock Critical Metals Soared 108% in October
October was a wild, wild month for investors in Critical Metals Group (NASDAQ: CRML).The mining stock rocketed from single digits at the beginning of the month to an all-time high of $32.15 per share on Oct. 14, only to retrace quickly and give up a big chunk of those gains. The run-up, however, was so gigantic that Critical Metals stock still ended October up 108%, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.If you've been following the rare-earth mania, you'll want to know about Critical Metals -- a company inching closer to mining one of the largest rare-earth deposits in the world and already securing contracts with buyers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rare Holdings Ltd.mehr Nachrichten
Analysen zu Rare Holdings Ltd.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
An den Märkten in Fernost geht es am Dienstag abwärts.