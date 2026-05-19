Red Cat Holdings Aktie
WKN DE: A2PPXB / ISIN: US75644T1007
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19.05.2026 18:07:33
Why Red Cat Stock Dropped Today
Red Cat Holdings (NASDAQ: RCAT) stock tumbled 4.9% through 11:50 a.m. ET Tuesday -- that's the bad news.The good news is that there's no obviously bad news to explain the drop (which suggests it's temporary). No analyst downgrades, no earnings misses, no... massive equity dilutions, either. (At least, not this week).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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