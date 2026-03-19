Red Cat Holdings Aktie
WKN DE: A2PPXB / ISIN: US75644T1007
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19.03.2026 15:59:46
Why Red Cat Stock Got Declawed Today
Red Cat Holdings (NASDAQ: RCAT) stock crashed 17.8% through 10:40 a.m. ET Thursday after reporting mixed earnings last night.Analysts expected the company, which makes military drones, to lose $0.14 per share in Q4. Sales were supposed to be $20.9 million, and Red Cat shredded the sales forecast with revenue of $26.2 million. But its quarterly loss topped $0.17 per share -- three cents worse than forecast. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Red Cat Holdings Inc Registered Shs
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08.10.25
|Nach Kapitalerhöhung: Red Cat-Aktie zündet nächste Kursrakete (finanzen.at)