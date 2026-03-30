Rezolve Ai Aktie
WKN DE: A40GZT / ISIN: GB00BQH8G337
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30.03.2026 17:26:00
Why Rezolve AI Stock Is Rising Today
Shares of Rezolve AI (NASDAQ: RZLV), an agentic artificial intelligence company for retailers, popped this morning after the company reported better-than-expected 2025 financial results. The company beat Wall Street's revenue consensus estimate for the year and management raised revenue guidance for 2026. Rezolve AI stock rose by more than 20% this morning and was up by 7% as of 11:23 a.m. ET. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Rezolve Ai Limited Registered Shs
|2,19
|1,86%
|Rising Corporation Inc. Registered Shs
|1 400,00
|0,00%
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