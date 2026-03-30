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Rezolve Ai Aktie

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WKN DE: A40GZT / ISIN: GB00BQH8G337

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30.03.2026 17:26:00

Why Rezolve AI Stock Is Rising Today

Shares of Rezolve AI (NASDAQ: RZLV), an agentic artificial intelligence company for retailers, popped this morning after the company reported better-than-expected 2025 financial results. The company beat Wall Street's revenue consensus estimate for the year and management raised revenue guidance for 2026. Rezolve AI stock rose by more than 20% this morning and was up by 7% as of 11:23 a.m. ​​ET. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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