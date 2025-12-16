Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
17.12.2025 00:55:01
Why Rezolve AI Stock Soared Today
Shares of Rezolve Ai (NASDAQ: RZLV) rocketed 28% higher on Tuesday after the agentic commerce enabler ramped up its revenue forecast. Image source: Getty Images.Rezolve Ai projects revenue of more than $17 million in December. Management also expects the artificial intelligence (AI)-driven shopping platform to generate positive adjusted earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) for the first time.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rezolve Ai Limited Registered Shsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Rezolve Ai Limited Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 747,00
|0,26%
|Rezolve Ai Limited Registered Shs
|2,17
|18,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich kaum verändert -- DAX schließlich unter 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Mittwoch seitwärts, während der deutsche Leitindex Verluste einsteckte. An der Wall Street geht es abwärts. In Fernost dominierten die Bullen das Börsengeschehen.