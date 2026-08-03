Sally Beauty Holdings Aktie
WKN DE: A0LETB / ISIN: US79546E1047
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04.08.2026 00:20:27
Why Sally Beauty Stock Popped Today
Shares of Sally Beauty Holdings (NYSE: SBH) rose on Monday after the specialty retailer reported progress toward achieving sustainable earnings growth.Image source: Getty Images.Sally Beauty's net sales inched up 0.2% year over year to $935 million in its fiscal third quarter, which ended on June 30. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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