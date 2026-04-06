Sezzle Aktie

Sezzle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PPQ3 / ISIN: AU0000050981

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06.04.2026 23:35:11

Why Sezzle Stock Was Sizzling hot Today

Financing company Sezzle (NASDAQ: SEZL) was quite a hit on the stock exchange on Monday, after an analyst initiated coverage of its equity with a hearty buy recommendation. With that breezy tailwind at its back, Sezzle's stock gained nearly 8% on the day.Sezzle, which operates in the currently very popular buy now, pay later (BNPL) space, is now in Keefe, Bruyette & Woods' coverage universe. That morning, analyst Ryan Tomasello launched his tracking of the stock with an outperform (read: buy) recommendation and $85 per share price target. That level is almost 24% higher than the company's most recent closing share price. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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