Nano Nuclear Energy Aktie
WKN DE: A3EWA0 / ISIN: US63010H1086
|
06.12.2025 17:36:37
Why Shares of Nano Nuclear Energy Stock Collapsed Last Month
Shares of Nano Nuclear Energy (NASDAQ: NNE) stock slipped 31.2% last month, according to data from S&P Global Market Intelligence. As start-up aiming to develop portable micro nuclear reactors, the stock has soared close to 700% since going public on the back of the artificial intelligence (AI) and nuclear energy trade. In November, these themes went in reverse, knocking down virtually every stock in the sector -- including Nano Nuclear Energy -- along with it.Here's why Nano Nuclear Energy stock fell last month, and whether it is a buy today. Nano Nuclear Energy is aiming to solve one of the existing problems with nuclear power: the cost per reactor. Existing designs are massive -- and while they are perfect for large-scale utilities -- they need loads of upfront financing and can take a decade to build. As its name implies, Nano Nuclear is designing smaller reactors that can be used for niche purposes, such as an AI datacenter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Nano Nuclear Energy Inc. Registered Shs
|35,76
|-2,21%
