WKN DE: A3EWA0 / ISIN: US63010H1086

06.12.2025 17:36:37

Why Shares of Nano Nuclear Energy Stock Collapsed Last Month

Why Shares of Nano Nuclear Energy Stock Collapsed Last Month

Shares of Nano Nuclear Energy (NASDAQ: NNE) stock slipped 31.2% last month, according to data from S&P Global Market Intelligence. As start-up aiming to develop portable micro nuclear reactors, the stock has soared close to 700% since going public on the back of the artificial intelligence (AI) and nuclear energy trade. In November, these themes went in reverse, knocking down virtually every stock in the sector -- including Nano Nuclear Energy -- along with it.Here's why Nano Nuclear Energy stock fell last month, and whether it is a buy today. Nano Nuclear Energy is aiming to solve one of the existing problems with nuclear power: the cost per reactor. Existing designs are massive -- and while they are perfect for large-scale utilities -- they need loads of upfront financing and can take a decade to build. As its name implies, Nano Nuclear is designing smaller reactors that can be used for niche purposes, such as an AI datacenter.
Nano Nuclear Energy Inc. Registered Shs 35,76 -2,21%

