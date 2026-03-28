Six Flags Entertainment Aktie
WKN DE: A1C180 / ISIN: US83001A1025
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28.03.2026 02:43:06
Why Six Flags Stock Fell Today
Shares of Six Flags Entertainment (NYSE: FUN) declined on Friday as oil prices surged.By the close of trading, Six Flags' stock price was down more than 6%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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