Six Flags Entertainment Aktie

Six Flags Entertainment für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C180 / ISIN: US83001A1025

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07.05.2026 22:15:12

Why Six Flags Stock Jumped Today

Shares of Six Flags Entertainment (NYSE: FUN) rallied on Thursday after the amusement park operator announced encouraging Spring traffic trends. Image source: Getty Images.Six Flags' net revenue grew by 12% to $225.6 million in its fiscal first quarter, which ended on March 29.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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