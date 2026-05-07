Six Flags Entertainment Aktie
WKN DE: A1C180 / ISIN: US83001A1025
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07.05.2026 22:15:12
Why Six Flags Stock Jumped Today
Shares of Six Flags Entertainment (NYSE: FUN) rallied on Thursday after the amusement park operator announced encouraging Spring traffic trends. Image source: Getty Images.Six Flags' net revenue grew by 12% to $225.6 million in its fiscal first quarter, which ended on March 29.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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