QuantumScape Corporation Aktie
WKN DE: A2QJX9 / ISIN: US74767V1098
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28.11.2026 22:30:02
Why Solid-State Batteries Have Taken So Long, and What It Means for QuantumScape Investors
QuantumScape (NASDAQ:QS) has been developing solid-state battery technology since 2010. Yet as of third-quarter 2026, the company still hasn't recognized any revenue, and it has accumulated a deficit of approximately $4.1 billion since its inception. Given the time and money that's gone into developing this technology, you might reasonably wonder why it's taking so long to commercialize these solid-state batteries.
Conventional lithium-ion batteries use a liquid electrolyte to move lithium ions between two electrodes. QuantumScape uses a proprietary ceramic separator that enables the use of a lithium-metal anode, which forms when the battery is charged. This design eliminates the need for a conventional graphite anode and could allow battery manufacturers to produce lighter, more energy-dense batteries that charge considerably faster.
Image source: Getty Images.
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