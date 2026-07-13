Thomson Reuters Aktie
WKN DE: A0RMSD / ISIN: CA8849033037
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14.07.2026 01:52:02
Why Thomson Reuters Stock Crushed it on Monday
Although investors have been worried about the high price tag that comes with artificial intelligence (AI) build-outs, they continue to reward companies that embrace the technology. One example of this on Monday was the venerable news and data company Thomson Reuters (NASDAQ: TRI), whose stock rose by more than 5% on news that it was effectively pushing further into AI.Thomson Reuters announced in a staff meeting that it will eliminate what it characterized as "a small number of roles" in its engineering ranks. This, fittingly enough, was reported by its Reuters unit, which published a news article citing an unnamed employee who was in attendance. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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