Ulta Beauty Aktie
WKN DE: A0M240 / ISIN: US90384S3031
|
05.12.2025 23:07:56
Why Ulta Beauty Stock Jumped Today
Shares of Ulta Beauty (NASDAQ: ULTA) popped on Friday after the specialty beauty retailer boosted its sales and profit forecast. By the close of trading, Ulta's stock price was up more than 12%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|Ulta Beauty Inc Registered Shs
|482,00
|4,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.