Unusual Machines Aktie
ISIN: PRU9154A2086
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11.05.2026 23:51:45
Why Unusual Machines Trounced the Market Today
Drone maker Unusual Machines' (NYSEMKT: UMAC) stock soared above the rest of the market as the trading week kicked off. Mere days before the company was set to publish its latest quarterly earnings report, it announced a rather complementary acquisition. Investors greeted this by pushing the company's stock up by more than 14% that trading session. Before market open, Unusual Machines announced that it signed a definitive agreement to acquire privately held DroneNX (doing business as Upgrade Energy). This is a business that specializes in battery and power solutions specifically developed for drones. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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