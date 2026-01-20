USA Rare Eart a Aktie

USA Rare Eart a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A412UH / ISIN: US91733P1075

20.01.2026 18:38:01

Why USA Rare Earth Stock Soared Today

USA Rare Earth (NASDAQ: USAR) stock, one of a handful of start-up companies attempting to jump-start rare-earth oxide mining and rare-earth magnet manufacturing in the United States, soared 10% through 12:20 p.m. ET Tuesday.USA Rare Earth announced earlier in the day that its Less Common Metals Europe SAS subsidiary will develop a 3,750 metric ton per annum (mtpa) metal and alloy production facility in Lacq, France. The new facility will be co-located with an existing Carester SAS 1,600 mtpa Caremag oxide processing facility in Lacq, which is scheduled for commissioning in late 2026. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
