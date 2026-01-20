USA Rare Eart a Aktie
WKN DE: A412UH / ISIN: US91733P1075
|
20.01.2026 18:38:01
Why USA Rare Earth Stock Soared Today
USA Rare Earth (NASDAQ: USAR) stock, one of a handful of start-up companies attempting to jump-start rare-earth oxide mining and rare-earth magnet manufacturing in the United States, soared 10% through 12:20 p.m. ET Tuesday.USA Rare Earth announced earlier in the day that its Less Common Metals Europe SAS subsidiary will develop a 3,750 metric ton per annum (mtpa) metal and alloy production facility in Lacq, France. The new facility will be co-located with an existing Carester SAS 1,600 mtpa Caremag oxide processing facility in Lacq, which is scheduled for commissioning in late 2026. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu USA Rare Earth Inc Registered Shs -A-
|
05.11.25
|Ausblick: USA Rare Earth A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: USA Rare Earth A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
10.08.25
|Ausblick: USA Rare Earth A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
27.07.25
|Erste Schätzungen: USA Rare Earth A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu USA Rare Earth Inc Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|USA Rare Earth Inc Registered Shs -A-
|19,20
|8,54%