Velo3D Aktie
WKN DE: A3C4MV / ISIN: US92259N1046
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14.05.2026 00:25:12
Why Velo3D Stock Soared Today
Shares of Velo3D (NASDAQ: VELO) soared on Wednesday after the 3D printing technology provider reported financial results that exceeded investors' expectations.Image source: Getty Images.Velo3D's revenue surged 48% year over year to $13.8 million in the first quarter. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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