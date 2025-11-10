VEON Aktie
WKN DE: A2DY3Y / ISIN: BMG9349W1038
|
10.11.2025 21:49:06
Why Veon Stock Was Crushing It Today
Investors were happy to take a call from Veon (NASDAQ: VEON) as the trading week kicked off. The telecom's American depositary shares (ADSes) were rising by more than 15% in late-session trading Monday thanks to a quarterly earnings report that was well received by market players. That rise was significantly higher than the S&P 500 index's 1.6% gain at that point.Well before market open that day, Veon -- which reports in U.S. dollars despite being headquartered in Dubai and operating entirely overseas -- took the lid off its third-quarter results. For the period, it earned $1.12 billion in revenue, for a nearly 8% improvement over the year-ago quarter. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
