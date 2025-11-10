VEON Aktie

VEON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DY3Y / ISIN: BMG9349W1038

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
10.11.2025 21:49:06

Why Veon Stock Was Crushing It Today

Investors were happy to take a call from Veon (NASDAQ: VEON) as the trading week kicked off. The telecom's American depositary shares (ADSes) were rising by more than 15% in late-session trading Monday thanks to a quarterly earnings report that was well received by market players. That rise was significantly higher than the S&P 500 index's 1.6% gain at that point.Well before market open that day, Veon -- which reports in U.S. dollars despite being headquartered in Dubai and operating entirely overseas -- took the lid off its third-quarter results. For the period, it earned $1.12 billion in revenue, for a nearly 8% improvement over the year-ago quarter. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu VEON Ltd Registered Shsmehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu VEON Ltd Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

VEON Ltd Registered Shs 0,00 0,00% VEON Ltd Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Rot
An den Märkten in Fernost geht es am Dienstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen