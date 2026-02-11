Vertiv Holdings Aktie
WKN DE: A2PZ5A / ISIN: US92537N1081
|
11.02.2026 20:32:58
Why Vertiv Stock Is Skyrocketing Today
Vertiv (NYSE: VRT) stock is surging Wednesday despite the company reporting weaker-than-expected fourth-quarter results. The digital infrastructure company's share price was up 22.4% as of 2:30 p.m. ET and had been up as much as 25.2% earlier in trading. Vertiv published its Q4 results before the market opened this morning and reported sales and earnings for the period that came in below Wall Street's targets. Despite softer-than-anticipated results for the last quarter, the company issued strong forward guidance. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|Vertiv Holdings
|196,34
|-1,21%
