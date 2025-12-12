Vertiv Holdings Aktie
WKN DE: A2PZ5A / ISIN: US92537N1081
|
12.12.2025 17:58:41
Why Vertiv Stock Was Wilting This Week
Investor sentiment in data center infrastructure specialist Vertiv (NYSE: VRT) was affected mid-week by an analyst's recommendation downgrade. With that tailwind, Vertiv's shares were slumping by almost 15% week-to-date in mid-session action on Friday, according to data compiled by S&P Global Market Intelligence. That change in recommendation came from Wolfe Research's Nigel Coe, who, on Wednesday, retagged Vertiv as a peerperform (i.e., hold) from his previous outperform (buy). Coe's price target wasn't immediately available.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
