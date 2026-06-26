X-Energ a Aktie

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WKN DE: A3EWGF / ISIN: US98386P1021

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27.06.2026 01:12:31

Why X-Energy Stock Collapsed 19.2% This Week

Shares of X-Energy (NASDAQ: XE) fell 19% this week, according to data from S&P Global Market Intelligence. The nuclear energy start-up saw a delay in its construction timeline and an analyst downgrade, which has dragged down the stock since its April IPO.X-Energy is designing advanced nuclear reactors, partnering with Amazon for future reactor builds. Amazon is also a shareholder in X-Energy, providing upfront capital to build projects to power Amazon data centers. The roadblock to development stems from the United States government's lack of official approval for any X-Energy reactor, which has delayed the breaking ground of X-Energy's first project with Amazon until 2027. On top of this, Jeffries downgraded the stock this week, from $30 to $22, sending shares sharply lower. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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