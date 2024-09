Wiener Aktienmarkt vorbörslich höher erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Freitag mit leichten Kursgewinnen eröffnen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund dreißig Minuten vor Sitzungsbeginn ein Plus von 0,43 Prozent. Auch an den europäischen Börsen zeichnet sich ein freundlicher Eröffnungshandel ab. Rückenwind liefern positive Vorgaben von der Wall Street.

Nach der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Vortag, dürften die heute Vormittag anstehende Industrieproduktion der Eurozone laut den Experten der Helaba die geldpolitische Lockerung als angemessen bestätigen. In den USA richtet sich die Aufmerksamkeit auf das Michigan Sentiment, die Verbraucherumfrage der Universität Michigan, hier sind die Vorzeichen laut Helaba freundlich.

In der nächsten Woche steht dann die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed an, diese dürfte, so der allgemeine Marktkonsens, die Leitzinsen senken. "Die Fed hält das Inflationsproblem für im Wesentlichen gelöst, sodass sie sich mit ihrer Geldpolitik darauf konzentrieren dürfte, die gestiegenen Risiken für das Wirtschaftswachstum in Schach zu halten. Daher wird die Fed eine ganze Reihe von Leitzinssenkungen durchführen, zumal die Inflation bis zum Frühjahr 2025 wohl noch etwas nachgeben wird", schreibt die Commerzbank.

In Wien blieb es meldungsseitig noch recht ruhig. Die Erste Group veröffentlichte eine Analyse zur Post. Die Wertpapierexperten haben das Rating von "Hold" auf "Accumulate" angehoben und das Kursziel von 33,3 auf 33,7 Euro angehoben.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,84 Prozent höher bei 3.582,58 Punkten geschlossen. Am Berichtstag stand international die Bekanntgabe der EZB-Leitzinsentscheid im Fokus, auf Unternehmensebene lag eine dünne Meldungslage vor. Verkehrsergebnisse präsentierte der Flughafen Wien. Der führende heimische Airport hat in den Sommermonaten Juli und August einen Passagierrekord verbucht. Insgesamt 6,7 Millionen Menschen kamen am Standort in Schwechat an oder reisten von dort ab. Die Flughafen-Aktie schloss nach Verlaufsgewinnen prozentuell unverändert.

Von Analystenseite meldete sich die Berenberg Bank und kürzte ihr Kursziel für die OMV-Aktie von 49 auf 43 Euro. Das Anlagevotum "Hold" wurde gleichzeitig bestätigt. Die OMV-Titel zeigten sich mit plus 0,4 Prozent auf 36,60 Euro davon nicht belastet. Unterstützend könnten die höheren Rohölnotierungen gewirkt haben.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

BAWAG +2,42% 69,75 Euro Erste Group +2,24% 47,85 Euro voestalpine +1,99% 20,50 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

AMAG -2,06% 23,80 Euro Telekom Austria -1,98% 8,42 Euro FACC -1,65% 6,57 Euro

kat/oeh

ISIN AT0000999982