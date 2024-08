Wiener Aktienmarkt vorbörslich knapp behauptet erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag den Handel mit einer knapp behaupteten Tendenz aufnehmen. Eine Indikation auf den Leitindex ATX notierte um 8.15 Uhr um dünne 0,11 Prozent im Minus. Auch die Eröffnung der europäischen Leitbörsen wird nur wenig bewegt erwartet.

Die Aussicht, dass in den USA die Leitzinsen bald gesenkt werden könnten, unterstützt international die Aktienkurse nur mehr wenig. Am Vorabend hatte die Fed die Zinsen bestätigt und eine Senkung im September signalisiert.

Auf Unternehmensebene rückte am heimischen Markt AT&S ins Blickfeld der Akteure. Der steirische Leiterplattenhersteller hat im 1. Quartal 2024/25 im Jahresvergleich einen kräftigen Verlust eingefahren. Das Betriebsergebnis (Ebit) reduzierte sich von plus 8 auf minus 8 Mio. Euro, das Konzernergebnis von minus 2 auf minus 34 Mio. Euro. Der Umsatz schmälerte sich leicht von 362 auf 349 Mio. Euro.

Von Analystenseite meldete sich zudem die Deutsche Bank und revidierte ihr Kursziel für die Aktie der Raiffeisen Bank International von 17,0 auf 18,0 Euro leicht nach oben. Die neutrale Anlageempfehlung "Hold" wurde beibehalten. Am Mittwoch gingen die Titel bei 18,01 Euro aus dem Handel.

Die Wiener Börse hat am Mittwoch leicht im Minus geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem kleinen Rückgang von 0,05 Prozent bei 3.701,04 Punkten. An anderen Börsen in Europa ging es moderat nach oben.

Impulse lieferte in Wien auch die Berichtssaison. So stiegen die Aktien der OMV nach Meldung von Quartalszahlen des Ölkonzerns um 1,2 Prozent. Die größten Verlierer im prime market waren Frequentis und Semperit mit Kursverlusten von jeweils gut 4 Prozent. Die größten Gewinner waren FACC mit einem Plus von 3,4 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

FACC +3,40% 7,29 Euro Schoeller-Bleckmann +1,80% 36,70 Euro Pierer Mobility +1,69% 30,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Semperit -4,46% 10,72 Euro Frequentis -4,38% 30,60 Euro Warimpex -4,00% 0,72 Euro

