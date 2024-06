Wiener Aktienmarkt vorbörslich leicht im Plus

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Freitag mit leichten Kursgewinnen aufnehmen. Eine Indikation auf den Leitindex ATX notierte rund 20 Minuten vor Eröffnung mit einem kleinen Plus von 0,09 Prozent. Auch an den europäischen Leitbörsen werden leichte Zuwächse erwartet.

Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene noch eine dünne Meldungslage vor. Eine Analystenstimme kam zur Vienna Insurance Group. Die Erste Group hat das Kursziel für die Papiere des Versicherers von 28,5 auf 39,0 Euro angehoben und die Kaufempfehlung "Buy" bestätigt.

Datenseitig stehen frische Inflationszahlen aus der Eurozone und Übersee im Fokus. Am Vormittag werden Preisdaten einiger europäischer Länder erwartet, am Nachmittag sind dann alle Augen auf die USA gerichtet.

"In den USA richtet sich der Fokus ebenfalls auf die Preisentwicklung. Mit den Konsum zahlen (PCE) des Monats Mai werden auch die Deflatoren veröffentlicht und der PCE Kerndeflator ist das von der Fed bevorzugte Inflationsmaß. Eine rückläufige Tendenz der Jahresrate und ein nur schwaches monatliches Plus werden erwartet, sodass es wohl keinen Gegenwind für die vorhandenen Zinssenkungserwartungen geben wird", schreiben die Experten der Helaba im Vorfeld.

Am Donnerstag hatte der ATX mit einem kleinen Plus von 0,10 Prozent auf 3.601,18 Einheiten geschlossen. Auf Unternehmensebene herrschte eine dünne Meldungslage vor. Ergebnisse für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023/24 legte jedoch DO&CO vor. Das Cateringunternehmen hat den Umsatz um 28,2 Prozent auf 1,82 Mrd. Euro gesteigert. Zudem erzielte DO&CO nach eigenen Angaben mit 202,1 Mio. Euro den höchsten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) der Unternehmensgeschichte. Die DO&CO-Aktie gewann deutliche 4,5 Prozent.

kat/sto

ISIN AT0000999982