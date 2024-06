Wiener Aktienmarkt vorbörslich leicht tiefer erwartet

Die Wiener Börse dürfte nach den klaren Verlusten am Freitag den Abwärtskurs zum Wochenstart zwar etwas abbremsen, aber dennoch fortsetzen. Eine Indikation signalisierte den österreichischen Leitindex ATX rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn moderate 0,25 Prozent im Minus bei 3.582,65 Punkten. Die europäischen Leitbörsen werden hingegen mit leichten Aufschlägen erwartet.

Am heutigen Montag wird datenseitig das ifo-Geschäftsklima für Deutschland erwartet. "Die Vorgaben für das wohl bekannteste deutsche Konjunkturbarometer sind uneinheitlich", schreiben die Experten der Helaba. Kürzlich veröffentlichte Daten seien unterschiedlich ausgefallen. "Vor diesem Hintergrund sollten die Erwartungen für den ifo Geschäftsklimaindex nicht zu hoch angesetzt werden", so die Ökonomen.

Davon abgesehen dürfte der Wochenbeginn ruhig ausfallen. Unternehmensseitig blieb die heimische Nachrichtenlage bisher sehr dünn.

Am Freitag hatte der ATX um klare 1,08 Prozent schwächer bei 3.591,60 Punkten geschlossen. Auf Wochensicht ging sich dennoch ein Plus von 1,6 Prozent aus. Der große Verfall an den Terminbörsen hinterließ keine größeren Kursspuren.

In Wien zeigten sich Bankaktien schwächer als der Gesamtmarkt, die Branche war europaweit unter Abgabedruck. Raiffeisen Bank International büßten 3,4 Prozent ein. Erste Group fielen um 2,1 Prozent und BAWAG gaben 1,8 Prozent nach.

Immofinanz rutschten um 2,9 Prozent auf 23,20 Euro nach unten. Die Analysten der Erste Group haben ihr Rating für die Aktien des Immo-Konzerns von "Hold" auf "Reduce" zurückgenommen und gleichzeitig das Kursziel von 18,6 auf 22,5 Euro angehoben.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Warimpex +6,13% 0,80 Euro Rosenbauer +4,29% 36,50 Euro EuroTeleSites +3,78% 3,84 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Raiffeisen Bank International -3,42% 16,39 Euro Immofinanz -2,93% 23,20 Euro Erste Group -2,16% 43,41 Euro

