Wiener Aktienmarkt vorbörslich leichter erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag den Handel mit leichterer Tendenz aufnehmen. Eine Indikation auf den Leitindex ATX notierte rund 40 Minuten vor Eröffnung mit einem Minus von 0,26 Prozent. An den europäischen Leitbörsen werden hingegen leichte Zuwächse erwartet. Deutlichere Zuwächse in Europa sollte ein enttäuschend aufgenommener Ausblick des US-Chipherstellers Micron Technologies verhindern.

Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene noch eine dünne Meldungslage vor. Ergebnisse für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023/24 legte jedoch das Cateringunternehmen DO&CO vor.

Die Wiener Börse hat am Mittwoch eine schwächere Tendenz aufgewiesen. Der ATX gab zum Sitzungsende um 0,41 Prozent auf 3.597,65 Punkte ab. Auch die europäischen Leitbörsen drehten im Verlauf in den Minusbereich und schlossen dort, nachdem im Frühhandel noch klare Zuwächse verbucht worden waren.

Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene eine sehr dünne Meldungslage vor. Unter den Schwergewichten in Wien büßte die Wienerberger-Aktie deutliche 4,4 Prozent ein. voestalpine schwächten sich um 0,8 Prozent ab und drückten damit ebenfalls auf den ATX. Raiffeisen Bank International gaben deutliche 1,8 Prozent nach.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

AUSTRIACARD +3,53% 5,86 Euro Mayr-Melnhof +1,94% 115,80 Euro AMAG +1,17% 26,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Warimpex -7,04% 0,74 Euro Wienerberger -4,40% 30,84 Euro Pierer Mobility -4,21% 29,60 Euro

ste/spa

ISIN AT0000999982