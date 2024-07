Wiener Aktienmarkt vorbörslich wenig bewegt erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag kaum verändert in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte um 0,1 Prozent tiefer. Im Blick steht am Berichtstag die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB).

Die EZB dürfte die Zinsen nach der jüngsten Senkung im Vormonat wohl nicht erneut antasten. "Ein neuerlicher Leitzinsschritt ist zwar avisiert, aber wir werden uns bis September gedulden müssen", schrieben in der Früh die Experten der LBBW. "Auch eine Änderung am generellen Ausblick ist nicht zu erwarten", hieß es von der Commerzbank.

In den USA richten sich die Blicke indes auf die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Von einer Schwäche kann laut Helaba mit Verweis auf die bisherige Entwicklung am US-Jobmarkt nicht gesprochen werden, die Dynamik des Beschäftigungsaufbaus lasse allerdings nach. Darüber hinaus wird am Donnerstag auch der Philadelphia-Fed-Index herausgegeben.

Unternehmensseitig hat die BAWAG im ersten Halbjahr 2024 mehr Gewinn erzielt. Unterm Strich blieben 342,1 Mio. Euro, das ist ein Plus von 7 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode. Der Nettozinsertrag erhöhte sich um 4 Prozent auf 621,5 Mio. Euro, der Provisionsüberschuss stieg um 6 Prozent auf 162,7 Mio. Euro, wie die börsennotierte Großbank mitteilte. Der Geschäftsausblick für das laufende Jahr wurde bestätigt. Auf Tradegate legten die Titel vorbörslich um 0,8 Prozent zu.

Am Mittwoch hatte der ATX um 0,23 Prozent schwächer bei 3.674,86 Punkten geschlossen und verbuchte seinen dritten Verlusttag in Folge. Telekom Austria und EuroTeleSites standen nach Zahlenvorlagen im Fokus: Während erstere ein Plus von 0,6 Prozent verzeichneten, gingen EuroTeleSites um 1,3 Prozent tiefer aus dem Handel. Äußerst schwach zeigten sich FACC. Sie sanken über vier Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Porr +2,11% 14,50 Euro Schoeller-Bleckmann +2,10% 36,45 Euro Polytec +1,83% 3,34 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

FACC -4,77% 7,59 Euro AT&S -2,33% 20,10 Euro DO&CO -1,89% 165,80 Euro

ISIN AT0000999982