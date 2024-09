Wiener Börse (Mittag) - ATX im Plus, CA Immo legen 11 % zu

Die Wiener Börse hat sich am Freitag zu Mittag weiter freundlich gezeigt. Der ATX hielt gegen 12.25 Uhr mit einem Plus von 0,70 Prozent bei 3.642,94 Punkten. Auch anderen Börsen in Europa ging es nach starken Vortagesgewinnen noch ein Stück weiter nach oben. So konnte der deutsche DAX mit einem kleinen Plus seine Rekordjagd fortsetzen.

Für gute Börsenstimmung sorgten weiter Hoffnungen auf eine Konjunkturerholung in China. Zudem zeigten Daten aus Frankreich und Spanien neuerliche Rückgänge der Inflation und untermauerten damit die Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen.

Stark gesucht waren in Wien die Aktien der CA Immo und gewannen 10,7 Prozent auf 24,22 Euro. Die Analysten der Erste Group haben ihre Anlageempfehlung für die Aktien zuletzt von "Reduce" auf "Accumulate" angehoben. Das Kursziel wurde bei 27,5 Euro belassen.

Die Analysten sehen keine fundamentale Rechtfertigung für den zuletzt starken Kurseinbruch der CA Immo und haben ihre Empfehlung daher geändert. Man sehe nun, dass Leerverkäufer ihre Positionen reduzieren, was eine gute Indikation für eine Trendwende sei, schreibt der Erste-Analyst Christoph Schultes.

Gute Nachfrage gab es auch in den beiden Ölwerten im ATX. OMV-Aktien gewannen 2,5 Prozent, Titel des Ölfeldausrüsters Schoeller Bleckmann stiegen um 3,7 Prozent. Unter den größeren ATX-Gewinnern fanden sich auch Lenzing (plus 3,7 Prozent) und voestalpine (plus 2,1 Prozent). Schlusslicht im ATX waren die Aktien der Telekom Austria mit einem Minus von 1,0 Prozent.

Impulse könnten im weiteren Tagesverlauf die am Nachmittag anstehenden US-Daten, und hier vor allem die als wichtige Inflationskennzahlen geltenden Deflatoren für den privaten Konsum liefern. Die Deflatoren sind die bevorzugten Inflationskennzahlen der US-Notenbank Fed. Von den Daten werden daher Hinweise auf die nächste Zinsentscheidung der Fed im November erhofft.

