Wiener Börse (Mittag) - ATX mit minus 0,06 % knapp behauptet

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag zu Mittag mit knapp behaupteter Tendenz präsentiert. Der ATX wurde gegen 12.00 Uhr mit 3.595,71 Punkten errechnet, das ist ein kleines Minus von 0,06 Prozent. Der ATX prime gab 0,08 Prozent auf 1.800,57 Zähler nach.

Der ATX drehte nach freundlichem Beginn knapp ins Minus ab, während sich das europäische Umfeld im grünen Bereich halten konnte. Marktbeobachter berichteten allerdings von einem verhaltenen Geschäft und verwiesen auf den heutigen Feiertag.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen gestaltete sich äußerst dünn. Auch datenseitig blieb es am Vormittag noch eher ruhig. Am Nachmittag steht dann in den USA eine Vielzahl an Wirtschaftsdaten zur Veröffentlichung an.

Unter den Einzelwerten zeigten sich Lenzing mit plus 1,2 Prozent befestigt. Rosenbauer konnten sich ebenfalls um gut ein Prozent steigern. Bei den Indexschwergewichten gewannen Verbund und OMV um knapp 1,4 bzw. 0,9 Prozent.

Auf der Verliererseite standen hingegen AT&S mit einem Abschlag in Höhe von 1,6 Prozent. Pierer Mobility gaben um 2,2 Prozent nach und DO&CO büßten 1,5 Prozent an Wert ein.

Aktien von Marinomed stürzten im Segment standard market um weitere 46,7 Prozent auf 3,20 Euro ab. Bereits am Mittwoch waren die Titel um rund 40 Prozent abgesackt, nachdem das Pharmaunternehmen nach Umsatzeinbrüchen im Vorjahr ein gerichtliches Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt hatte.

