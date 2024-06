Wiener Börse startet kaum verändert - ATX minus 0,02 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel mit kaum veränderter Tendenz aufgenommen. Der ATX gab bis 9.15 Uhr um unwesentliche 0,02 Prozent auf 3.597,06 Einheiten nach. An den europäischen Leitbörsen ging es im Frühhandel hingegen mit den Aktienkursen leicht nach oben. Marktbeobachter verwiesen aber auf einen impulsarmen Handel.

Die Investoren halten sich mit klaren Positionierungen vor den am Freitag zur Veröffentlichung anstehenden US-Preis- und Konsumdaten zurück. Auch die an diesem Sonntag anstehende erste Runde der Parlamentswahlen in Frankreich sorgt für abwartende Akteure.

Am heimischen Markt rückte DO&CO mit vorgelegten Geschäftszahlen ins Blickfeld. Die Titel des Cateringunternehmens reagierten mit minus 0,3 Prozent.

ISIN AT0000999982