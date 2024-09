Wiener Börse startet moderat im Plus - ATX steigt 0,17 %

Die Wiener Börse ist am Freitag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX kletterte knapp nach Sitzungsbeginn 0,17 Prozent auf 3.588,71 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime legte 0,16 Prozent auf 1.791,75 Zähler zu. Rückenwind kommt aus den USA - dort hat die Wall Street im Verlauf noch ins Plus gedreht und mit Aufschlägen geschlossen.

Datenseitig dürfte die heute Vormittag anstehende Industrieproduktion der Eurozone laut den Experten der Helaba die geldpolitische Lockerung der EZB am Vortag als angemessen bestätigen. In den USA richtet sich die Aufmerksamkeit auf das Michigan Sentiment, die Verbraucherumfrage der Universität Michigan, hier sind die Vorzeichen laut Helaba freundlich.

In Wien kletterten Raiffeisen Bank International nach wenigen Handelsminuten 1,1 Prozent, während Erste Group den Leitindex mit einem leichten Minus von 0,3 Prozent belasteten. Die Aktien der Post gewannen 0,9 Prozent auf 29,80 Euro - die Analysten der Erste Group haben das Rating für die Titel von "Hold" auf "Accumulate" angehoben und das Kursziel von 33,3 auf 33,7 Euro erhöht.

