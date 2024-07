Wiener Börse startet tiefer, ATX verliert 0,13 %

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit leichten Kursverlusten aufgenommen. Der Leitindex ATX lag gegen 9.30 Uhr mit 0,13 Prozent im Minus auf 3.680,99 Punkten. Der marktbreite ATX Prime fiel 0,04 Prozent auf 1.844,12 Zähler. An den europäischen Leitbörsen ging es hingegen nach oben.

Die Meldungslage blieb zu Wochenschluss sommerlich mager, am Nachmittag könnte der Start der US-Berichtssaison, die traditionell von Großbanken wie JPMorgan und Citigropoup eingeläutet wird, für Impulse sorgen. Datenseitig stehen mit den US-Erzeugerpreisen für Juni sowie dem Michigan Sentiment für Juli auch am Nachmittag die Vereinigten Staaten im Fokus.

Sehr fest zeigten sich in Wien knapp nach Sitzungsbeginn RHI Magensita (plus 4,1 Prozent) sowie Pierer Mobility (plus 2,6 Prozent). FACC rutschten hingegen 1,5 Prozent ab, auch Verbund und Strabag büßten je 1,2 Prozent ein.

ISIN AT0000999982