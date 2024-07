Wiener Börse steigerte Aktienumsätze in der ersten Jahreshälfte

Im Durchschnitt belief sich der monatliche Aktienumsatz auf 5,16 Mrd. Euro, nach im Schnitt 5,00 Mrd. Euro im ersten Halbjahr 2023. Der ATX TR (inklusive Dividenden) lag im Jahresvergleich um 10,17 Prozent im Plus, der ATX ohne Dividenden erhöhte sich um 5,08 Prozent, teilte die Wiener Börse am Mittwoch mit.

Der ATX TR erreichte im Laufe des ersten Halbjahres ein neues Allzeithoch, am 21. Mai stieg er auf 8.566,58 Punkte. Stark ist die Wiener Börse auch bei den Anleihen-Listings. Bis Ende Juni wurden 6.116 neue Papiere in Wien gelistet, das waren so viele wie nie zuvor.

Der ATX TR ist ein Performanceindex, bei dem die Dividendenausschüttungen miteinberechnet werden, während der ATX die reine Kursentwicklung ohne Dividenden widerspiegelt. Die Zusammensetzung der beiden Indizes ist identisch. International sind Kursindizes tendenziell häufiger anzutreffen als Performanceindizes. Der deutsche DAX ist beispielsweise ein Performanceindex, während der Dow Jones oder der Euro-Stoxx-50 Kursindizes sind.

bel/cri

APA