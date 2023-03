Wifo-Daten: Dynamik der regionalen Wirtschaftsentwicklung nimmt ab

Gegenüber dem 1. Halbjahr 2022 nahm die Dynamik der regionalen Wirtschaftsentwicklung im 3. Quartal merklich ab, wie Wifo-Daten zeigen. Auch das Beschäftigungswachstum schwächte sich im Jahresverlauf ab, wobei es in einigen Bundesländern im Jahresdurchschnitt 2022 kräftiger ausfiel als im Vorjahr. Für 2023 erwartet das Wifo eine Stagnation der österreichischen Wirtschaftsleistung.

Erfreulich entwickelte sich im 3. Quartal 2022 die Tourismusnachfrage, die beinahe in allen Bundesländern das Vorkrisenniveau an Nächtigungen übertraf. Nur in Wien (-16 Prozent gegenüber dem 3. Quartal 2019), Niederösterreich (-9 Prozent) und im Burgenland (-6 Prozent) gab es eine Nachfragelücke. Die positive Entwicklung des Tourismus spiegelte sich auch am Arbeitsmarkt wider: in der zweiten Jahreshälfte 2022 wurden österreichweit erstmals mehr Beschäftigungsverhältnisse als vor der Coronakrise verzeichnet. Die Zahl der Arbeitslosen im Beherbergungs- und Gastronomiebereich lag dem Wifo zufolge auf dem tiefsten Stand seit 2008.

