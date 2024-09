Wifo: Konjunktureinschätzung der Unternehmen weiter negativ

Die heimischen Unternehmen schätzen die aktuelle wirtschaftliche Lage und den Konjunkturausblick laut einer aktuellen Umfrage weiter negativ ein. Gegenüber dem Vormonat orten sie aber eine leichte Verbesserung. Der Wifo-Konjunkturklimaindex notierte im September mit minus 5,9 Punkten (saisonbereinigt) um 1,7 Punkte über dem Wert des Vormonats (minus 7,6 Punkte). Insbesondere die Industriekonjunktur präsentiert sich aber weiterhin schwach.

Der Index der aktuellen Lagebeurteilungen der Gesamtwirtschaft erhöhte sich im September um 2,1 Punkte, blieb aber mit minus 7,4 Punkten weiter im negativen Bereich. In der Sachgütererzeugung belief sich der Lageindex auf minus 22,0 Punkte, in der Bauwirtschaft auf minus 3,3 Punkte, im Dienstleistungsbereich waren es minus 1,6 Punkte und im Einzelhandel minus 0,6 Punkte.

Auch die Konjunkturerwartungen verbesserten sich laut Wifo leicht, signalisieren per Saldo aber nach wie vor mehrheitlich skeptische Konjunkturausblicke für die kommenden Monate. Der Index der unternehmerischen Erwartungen der Gesamtwirtschaft verbesserte sich im September um 0,9 Punkte auf minus 5,0 Punkte. Im Einzelhandel lag der Erwartungsindex bei minus 16,7 Punkten und in der Sachgütererzeugung bei minus 16,3 Punkten. In der Bauwirtschaft ist die Konjunkturerwartung noch leicht negativ (minus 2,2 Punkte), der Dienstleistungsbereich ist schon etwas optimistischer (plus 2,5 Punkte).

cri/tpo

WEB https://www.wifo.ac.at/