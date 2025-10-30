|
30.10.2025 16:41:12
Wilmar International Posts Q3 Loss
(RTTNews) - Wilmar International Ltd. (WLMIF.PK) Thursday reported third-quarter net loss of $357.2 million, compared to net income of $208.1 million last year.
Core net profit for the quarter was $357.2 million, compared to $208.1 million last year.
Revenues for the quarter were $19.07 billion, up 7.4% from $17.75 billion last year.
Overall sales volume for the Food Products segment grew by 6.5% to 9.3 million metric tons in the third quarter, compared to 8.7 million MT last year, while sales volume for Feed and Industrial Products segment grew by 3.2% to 18.8 million MT from 18.2 million MT last year.
