WIN-Partners: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

WIN-Partners gab am 09.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 18,57 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 19,66 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,54 Milliarden JPY – ein Plus von 4,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem WIN-Partners 21,49 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at