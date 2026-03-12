|
Wireless Data Solutions: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Wireless Data Solutions hat am 10.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 900 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,1 Millionen USD ausgewiesen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 82,35 Prozent auf 0,31 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 0,17 Millionen USD in den Büchern gestanden.
