Wissing: Pünktlichkeitsquote der Bahn "absolut unzufriedenstellend"

BERLIN (Dow Jones)--Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat die geringe Pünktlichkeit der Deutschen Bahn scharf kritisiert, erwartet aber eine bessere Situation nach der Sanierung von wichtigen Kernstrecken. Die Pünktlichkeitsquote von zuletzt knapp 53 Prozent sei "absolut unzufriedenstellend", sagte Wissing im ZDF-Morgenmagazin.

"Die wird dem Anspruch, den wir an unser Land haben, nicht gerecht. Aber die Verantwortung dafür liegt in den letzten 20 Jahren. Jetzt wird die Infrastruktur von mir auf Vordermann gebracht" betonte Wissing.

Die Riedstrecke von Frankfurt nach Mannheim werde aktuell in einer Rekordzeit von fünf Monaten saniert und werde Mitte Dezember fertig sein. Die aktuelle Infrastruktur sei so marode, dass sich die Ambitionen, pünktlich zu sein, nicht umsetzen ließen. Die Infrastruktur müsse erneuert werden und er packe dies nun an.

Mit Blick auf die Finanzierung der Vorhaben betonte Wissing, dass das notwendige Geld in jedem Jahr ausreichend zur Verfügung gestellt werde. Dies habe er auch im Haushalt für das kommende Jahr sichergestellt. "Insofern können alle sicher sein: Wegen Geldmangel verzögert sich hier gar nichts", so Wissing.

July 25, 2024 02:38 ET (06:38 GMT)