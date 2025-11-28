|
28.11.2025 15:21:39
WOCHENVORSCHAU/1. bis 7. Dezember (49. KW)
Montag, 1. Dezember 2025
*** 02:05 JP/BoJ Gouverneur Ueda, Treffen mit Wirtschaftsvertretern
*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
RatingDog/S&P Global November
*** 05:00 KR/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Current economic policy challenges
in Germany and Europe"
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe November
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) November
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) November
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) November
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) November
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) November
*** 16:00 US/Bauausgaben Oktober
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe November
Dienstag, 2. Dezember 2025
*** 09:40 EU/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Panel der Esman zu
"Burden Reduction in the Digitalisation Era"
*** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Oktober
*** 11:00 DE/Bilfinger SE, Kapitalmarkttag (09:00 PK)
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Oktober
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) November
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders
*** 14:00 US/Fed-Chairman Powell, Rede bei George P. Shultz
Memorial Lecture Series event
*** 17:35 DE/SAP SE, CEO Klein bei UBS Global Technology Conference
*** - FR/OECD, Wirtschaftsbericht
*** - GB/British American Tobacco plc (BAT), Pre Close Trading update 2025
Mittwoch, 3. Dezember 2025
*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen
RatingDog/S&P Global November
*** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 9 Monate
*** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Strategie-Update (08:00 PK)
*** 08:30 CH/Verbraucherpreise November
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe November
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) November
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) November
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) November
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) November
11:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, HV
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Oktober
11:00 DE/VÖB - Bundesverbands Öffentlicher Banken Deutschland,
Kapitalmarktprognose
*** 11:30 SI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei Workshop zu Wechselkursen
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht November
*** 14:30 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und
Währungsausschuss des EP (16:30 in ihrer Eigenschaft als ESRB-Chefin)
*** 14:30 US/Erzeugerpreise
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise September
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) November
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe November
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA) Vorwoche
*** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 3Q
- DE/KBA, Pkw-Neuzulassungen November
Donnerstag, 4. Dezember 2025
*** 07:00 DE/Aurubis AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)
*** 10:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Teilnahme an Pk zu
finanziellem Verhalten privater Haushalte
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Oktober
*** 13:30 US/Challenger Job Cut Report November
*** 14:00 DE/EZB-Direktor Cipollone, Leitung eines Panels bei ECB-IMF Conference
on Fiscal Policy and EMU Governance (16:00 EZB-Chefvolkswirt Lane)
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 14:30 US/Handelsbilanz Oktober
15:00 EU/EZB, Monatsbericht APP/PEPP-Programm
*** 18:00 US/Fed-Vizechefin Bowman, Rede bei Florida Bankers
Association Leadership Luncheon
22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 4Q
*** - GB/Rio Tinto plc, Kapitalmarkttag
*** - EU/Ergebnisse des Eba-Bankenstresstests
Freitag, 5. Dezember 2025
*** 08:00 DE/Auftragseingang Oktober
*** 08:00 DE/Umsatz in verarbeitenden Gewerbe Oktober
08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich September
*** 08:45 FR/Industrieproduktion Oktober
*** 11:00 CH/Swiss Re Group, Strategie-Update
*** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 3Q
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten November
*** 14:30 US/Persönliche Einkommen und Konsumausgaben September
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Oktober
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Dezember
*** 16:00 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen September
*** - EU/Länderrating Deutschland (S&P)
