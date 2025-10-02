|
02.10.2025 15:21:42
WOCHENVORSCHAU/13. bis 19. Oktober (42. KW)
M O N T A G, 13. Oktober 2025
*** 23:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 3Q
- KR, US/Börsenfeiertag Japan, Feiertag US-Anleihehandel
D I E N S T A G, 14. Oktober 2025
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen September
07:00 CH/Givaudan SA, Umsatz 9 Monate
07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 3Q
*** 08:00 DE/Schaeffler AG, Pre-Close-Call 3Q
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) September
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Oktober
*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Oktober
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders
*** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 3Q
*** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 3Q
*** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 3Q (15:30 Analystenkonferenz)
*** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 3Q
19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 9 Monate
M I T T W O C H, 15. Oktober 2025
*** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 3Q
07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Pre close Bekanntmachung 3Q
*** 08:00 DE/Großhandelspreise September
08:00 DE/Baupreise für Wohngebäude August
09:30 DE/Agora Energiewende, Verkehrswende und Industriewende, Pk zur
Studie, "Klimaneutrales Deutschland 2045", Berlin
*** 11:00 EU/Industrieproduktion August
*** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 3Q
*** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 3Q
*** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 3Q
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Oktober
*** 14:30 US/Realeinkommen September
*** 14:30 US/Verbraucherpreise September
15:00 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 3Q
D O N N E R S T A G, 16. Oktober 2025
*** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Ergebnis 9 Monate
*** 07:00 CH/ABB Ltd, Ergebnis 3Q
*** 07:00 CH/Nestle SA, Umsatz 9 Monate
*** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 9 Monate 09:00 Mediengespräch
*** 07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Umsatz 3Q
07:00 CH/Docmorris AG, Trading Update 3Q
07:10 DE/Hypoport SE, Operative Kennzahlen 3Q
*** 08:00 GB/BIP Monat August
*** 09:00 DE/Merck KGaA, Kapitalmarkttag
*** 09:00 FR/Pernod-Ricard SA, Umsatz 1Q
*** 09:30 DE/Munich Re, PK bei Rückversicherungstreffen in Baden-Baden
*** 11:00 EU/Handelsbilanz August
*** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 3Q
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz September
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 14:30 US/Erzeugerpreise September
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Oktober
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung September
*** 16:00 US/Lagerbestände August
*** 17:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA) Vorwoche
F R E I T A G, 17. Oktober 2025
*** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, vorläufiges Ergebnis 3Q
07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 3Q
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe August
08:00 DE/Baugenehmigungen August
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise September
*** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 3Q
*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen September
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise September
