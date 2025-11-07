|
07.11.2025 15:01:41
WOCHENVORSCHAU/17. bis 23. November (47. KW)
===
M O N T A G, 17. November 2025
*** 09:15 DE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Euro Finance Week
12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index November
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Oktober
*** 15:45 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung zu
"The Monetary Policy of the European Central Bank"
*** 17:00 BE/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung im
Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP
*** - DE/Deutsche Bank AG, Kapitalmarkttag
*** - DE/Siemens Healthineers AG, Kapitalmarkttag
*** - GB/Fed-Gouverneur Waller, Rede bei Dinner der
Society of Professional Economists
*** - US/Dalles-Fed-Präsidentin Logan
D I E N S T A G, 18. November 2025
*** 00:50 JP/Handelsbilanz Oktober
07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 3Q
07:30 DE/SFC Energy AG, Ergebnis 3Q
08:00 DE/Baugenehmigungen September
*** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Jahresergebnis
*** 08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 9 Monate
*** 08:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate
*** 10:00 DE/Rational AG, Capital Markets Day
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders
*** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 3Q
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Oktober
*** - DE/Rheinmetall AG, Kapitalmarkttag
- DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Capital Markets Day
*** - CH/ABB Ltd, Capital Markets Day
*** - CH/Zurich Insurance Group AG, Investorentag
- FR/Credit Agricole SA, Investorentag und Vorlage mittelfristiger Geschäftsplan
- SE/Verve Group SE, Ergebnis 3Q
*** - GB/Fed-Gouverneur Waller, Rede bei Dinner der
Society of Professional Economists
M I T T W O C H, 19. November 2025
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe September
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Oktober
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Oktober
10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 3Q
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz September
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Oktober
*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Oktober
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA) Vorwoche
*** 23:00 US/Nvidia Corp, Ergebnis 3Q
D O N N E R S T A G, 20. November 2025
*** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Oktober
*** 08:00 CH/Handelsbilanz Oktober
*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 3Q
*** 14:30 DE/Siemens Energy AG, Kapitalmarkttag
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index November
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) November
*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Oktober
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Oktober
*** - DE/Renk Group AG, Kapitalmarkttag
*** 19:40 US/Chicago-Fed-Präsident Goolsbee, Teilnahme an Annual Lunch
der CFA Society of Indianapolis
*** - EU/EZB, Sitzung des Erweiterten Rats
*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe der
Referenzsätze für Unternehmenskredite (LPR)
F R E I T A G, 21. November 2025
08:00 DE/Insolvenzen August
*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Oktober
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) November
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) November
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) November
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) November
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) November
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) November
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) November
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) November
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) November
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) November
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) November
- EU/Länderratings Italien (Moody's) und Spanien (Scope)
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 07, 2025 09:01 ET (14:01 GMT)
