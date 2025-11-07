07.11.2025 15:01:41

WOCHENVORSCHAU/17. bis 23. November (47. KW)

===

M O N T A G, 17. November 2025

*** 09:15 DE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Euro Finance Week

12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht

*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index November

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Oktober

*** 15:45 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung zu

"The Monetary Policy of the European Central Bank"

*** 17:00 BE/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung im

Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP

*** - DE/Deutsche Bank AG, Kapitalmarkttag

*** - DE/Siemens Healthineers AG, Kapitalmarkttag

*** - GB/Fed-Gouverneur Waller, Rede bei Dinner der

Society of Professional Economists

*** - US/Dalles-Fed-Präsidentin Logan

D I E N S T A G, 18. November 2025

*** 00:50 JP/Handelsbilanz Oktober

07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/SFC Energy AG, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Baugenehmigungen September

*** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Jahresergebnis

*** 08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 9 Monate

*** 08:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate

*** 10:00 DE/Rational AG, Capital Markets Day

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 3Q

*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Oktober

*** - DE/Rheinmetall AG, Kapitalmarkttag

- DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Capital Markets Day

*** - CH/ABB Ltd, Capital Markets Day

*** - CH/Zurich Insurance Group AG, Investorentag

- FR/Credit Agricole SA, Investorentag und Vorlage mittelfristiger Geschäftsplan

- SE/Verve Group SE, Ergebnis 3Q

*** - GB/Fed-Gouverneur Waller, Rede bei Dinner der

Society of Professional Economists

M I T T W O C H, 19. November 2025

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe September

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Oktober

*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Oktober

10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 3Q

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz September

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Oktober

*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Oktober

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

*** 23:00 US/Nvidia Corp, Ergebnis 3Q

D O N N E R S T A G, 20. November 2025

*** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Oktober

*** 08:00 CH/Handelsbilanz Oktober

*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 3Q

*** 14:30 DE/Siemens Energy AG, Kapitalmarkttag

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index November

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) November

*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Oktober

*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Oktober

*** - DE/Renk Group AG, Kapitalmarkttag

*** 19:40 US/Chicago-Fed-Präsident Goolsbee, Teilnahme an Annual Lunch

der CFA Society of Indianapolis

*** - EU/EZB, Sitzung des Erweiterten Rats

*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe der

Referenzsätze für Unternehmenskredite (LPR)

F R E I T A G, 21. November 2025

08:00 DE/Insolvenzen August

*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Oktober

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) November

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) November

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) November

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) November

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) November

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) November

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) November

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) November

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) November

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) November

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) November

- EU/Länderratings Italien (Moody's) und Spanien (Scope)

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 07, 2025 09:01 ET (14:01 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen