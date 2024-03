WOCHENVORSCHAU/18. bis 24. März (12. KW)

===

M O N T A G, 18. März 2024

*** 03:00 CN/Industrieproduktion Februar

07:00 CH/Julius Bär Group AG, Geschäftsbericht

*** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK)

*** 10:10 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Rede bei

Handelsblatt-Jahrestagung Bankenaufsicht

(11:55 Eba-Chef Campa, 11:15 Bafin-Exekutivdirektor Röseler)

*** 11:00 EU/Handelsbilanz Januar

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Februar

- DE/EU/Indexänderungen in DAX-Familie und Stoxx-600 werden umgesetzt

D I E N S T A G, 19. März 2024

*** 07:00 DE/Fraport AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht

(14:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Amadeus Fire AG, ausführliches Jahresergebnis

und Geschäftsbericht

07:15 DE/Branicks Group (ehemals Dic Asset AG),

Jahresergebnis und Geschäftsbericht

07:30 DE/Deutz AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK)

07:30 DE/Instone Real Estate Group SE, Jahresergebnis und

Geschäftsbericht

*** 09:00 DE/Audi AG, Jahresergebnis

09:00 EU/Europe 2024 Konferenz mit Bundekanzler Scholz,

Wirtschaftsminister Habeck, u.a.

09:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Diskussion bei Konferenz

"Europe 2024", Berlin

10:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Außenministerin Baerbock,

Eröffnung der Konferenz "Berlin Energy Transition Dialogue",

Berlin

*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen März

11:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Estlands Ministerpräsident Kallas,

Reden und Diskussionsrunde bei der Konferenz "80 Jahre

'Weg zur Knechtschaft' - Wie relevant sind

Friedrich August von Hayeks Thesen heute?", Berlin

*** 11:00 EU/Arbeitskosten 4Q

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

*** 13:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Februar

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, vorläufiges Jahresergebnis

*** - DE/Commerzbank AG, Geschäftsbericht

*** - JP/Bank of Japan (BoJ), Ergebnis des

geldpolitischen Rats

M I T T W O C H, 20. März 2024

*** 02:15 CN/People's Bank of China (PBoC),

Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite (LPR)

07:00 DE/Deutsche Wohnen SE, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Indus Holding AG, ausführliches Jahresergebnis

und Geschäftsbericht

07:40 DE/Zeal Network SE, Jahresergebnis

07:55 DE/PVA TePla AG, Jahresergebnis

08:00 DE/OHB SE, Jahresergebnis und Geschäftsbericht

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite

verarbeitendes Gewerbe Januar

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Februar

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Februar

*** 09:00 DE/Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung

(IMK), Pk zur Konjunkturprognose 2024/25, Berlin

09:00 EU/Europe 2024 Konferenz mit Bundeskanzler Scholz,

Wirtschaftsminister Habeck, u.a.

*** 09:45 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Konferenz

"The ECB and its Watchers" (10:30 EZB-Chefvolkswirt Lane,

14:45 EZB-Direktorin Schnabel)

10:50 EZB/Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

*** 12:00 DE/Biontech SE, Jahresergebnis (13:00 Earnings-Call)

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) März

17:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Diskussion bei

Konferenz "Europe 2024", Berlin

*** 19:00 US/FOMC, Ergebnis der FOMC-Sitzung und

Veröffentlichung Prognosen

(19:30 Pressekonferenz mit Fed-Chairman Powell)

- JP/Börsenfeiertag Japan

D O N N E R S T A G, 21. März 2024

*** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium,

Monatsbericht März mit Steuereinnahmen Februar,

Berlin

06:55 DE/Stratec SE, Geschäftsbericht

*** 07:00 DE/Heidelberg Materials AG, Geschäftsbericht

*** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, ausführliches Jahresergebnis

und Geschäftsbericht

*** 07:00 DE/Nemetschek SE, Jahresergebnis

07:00 CH/ Docmorris AG (ehemals Zur Rose Group AG),

Jahresergebnis und Geschäftsbericht

*** 07:30 DE/Befesa SA, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

*** 07:30 DE/Talanx AG, ausführliches Jahresergebnis (11:00 BI-PK)

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA),

ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Vossloh AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK)

07:30 DE/Ionos Group SE, Jahresergebnis

*** 07:35 DE/United Internet AG, Jahresergebnis

*** 07:50 DE/1&1 AG, Jahresergebnis

*** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Februar

08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, Geschäftsbericht

08:00 DE/New Work SE, ausführliches Jahresergebnis

08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO),

ausführliches Jahresergebnis

*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex März

*** 09:00 DE/BMW AG, ausführliches Jahresergenbis

(09:00 BI-PK; 10:30 Medienkonferenz;

12:30 Analystenkonferenz)

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) März

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) März

*** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB),

Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) März

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) März

*** 10:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, HV

*** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, ausführliches Jahresergebnis

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

Eurozone (1. Veröffentlichung) März

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

Eurozone (1. Veröffentlichung) März

*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) März

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) März

*** 11:00 DE/Deutsche Bahn AG, Bilanzpressekonferenz mit

Vorstandsvorsitzender Lutz, Berlin

*** 12:00 DE/Bundesverband deutscher Banken, Vorstellung des

Konjunkturberichts des Bankenverbands

*** 12:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung

des geldpolitischen Rats

*** 13:00 DE/Bayer AG, Pharma Media Day

*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des

geldpolitischen Rats sowie geldpolitischer Bericht

*** 13:30 US/Leistungsbilanz 4Q

*** 13:30 US/Philadelphia-Fed-Index März

*** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service

(1. Veröffentlichung) März

*** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) März

*** 15:00 US/Index der Frühindikatoren Februar

*** 15:00 US/Verkauf bestehender Häuser Februar

*** 17:50 IT/Enel SpA, Jahresergebnis

21:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 3Q

F R E I T A G, 22. März 2024

*** 07:00 AT/OMV AG, Geschäftsbericht

*** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC),

ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

*** 07:00 DE/Krones AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht

*** 07:30 DE/Hensoldt AG, ausführliches Jahresergebnis

und Geschäftsbericht

07:30 DE/Bike24 Holding AG, Jahresergebnis

07:40 DE/SGL Carbon SE, Jahresergebnis (14:00 BI-PK)

07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Jahresergebnis

08:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis

und Geschäftsbericht (10:30 BI-PK und Analystenkonferenz)

08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Geschäftsbericht

*** 10:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel,

Webcast mit der Nachrichtenagentur MNI

*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex März

*** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex März

- DE/Patrizia SE, ausführliches Jahresergebnis

- EU/S&P, Ratingüberprüfung Deutschland

===

