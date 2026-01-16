|
16.01.2026 15:19:40
WOCHENVORSCHAU/19. bis 25. Januar (4. KW)
M O N T A G, 19. Januar 2026
*** 03:00 CN/BIP 4Q
*** 03:00 CN/Einzelhandelsumsatz Dezember
*** 03:00 CN/Industrieproduktion Dezember
*** 03:00 CN/Anlageinvestitionen Dezember
07:30 DE/Douglas AG, Trading Statement
08:00 DE/Insolvenzen Oktober
*** 10:30 US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Update zum Weltwirtschaftsausblick
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Dezember
- CH/Beginn Weltwirtschaftsforum, Davos (bis 23. Januar)
*** - BE/Eurogruppe, Nominierung eines Kandidaten für
das Amt des EZB-Vizepräsidenten
- US/Börsenfeiertag: USA
D I E N S T A G, 20. Januar 2026
*** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Production Report 1H
07:00 CH/Docmorris AG, Umsatz Gesamtjahr
*** 08:00 FR/Totalenergies SE, Trading Statement 4Q
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe November
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Dezember
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Dezember
*** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), ausführliche Absatzzahlen nach Marken und Regionen 4Q
*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Januar
*** 11:45 US/3M Co, Ergebnis 4Q
*** 17:30 DE/Porsche AG, Pre-Close-Call
*** 17:30 DE/Mercedes-Benz Group AG, Pre-Close-Call
*** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 4Q
*** 22:30 GB/Rio Tinto plc, Operations Report 4Q
*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Festlegung der Referenzzinsen
für Unternehmenskredite
- BE/Ecofin-Treffen
M I T T W O C H, 21. Januar 2026
*** 07:30 FR/Alstom SA, Trading Update 3Q
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Dezember
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Dezember
08:00 GB/Burberry Group plc, Trading Update 3Q
*** 09:00 CH/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion
zu "Decade Déjà Vu: Are the 2020s the New 1920s?"
11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Mai 2041
im Volumen von 1 Mrd EUR
*** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 4Q
*** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 4Q
*** 16:00 US/Fed-Gouverneurin Cook, Anhörung im Supreme Court
*** 16:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede zu internationaler- und Klimapolitik
*** 16:00 US/Bauausgaben Oktober
*** 16:00 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 4Q
*** 18:00 CH/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion
zu "Second Act for EU Single Market"
*** 19:30 CH/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Panel
zu "Europe, Germany, Frankfurt: The Path to Growth"
D O N N E R S T A G, 22. Januar 2026
*** 00:50 JP/Handelsbilanz Dezember
08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 1Q
*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 3Q
11:00 EU/Öffentliches Defizit 3Q
12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht
*** 12:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
*** 12:30 US/GE Aerospace, Ergebnis 4Q
*** 13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 2Q
*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 17./18. Dezember
13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 4Q
*** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 3Q
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Januar
*** 16:00 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen November
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen EIA
*** 22:00 US/Intel Corp, Ergebnis 4Q
22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 4Q
F R E I T A G, 23. Januar 2026
*** 00:30 JP/Verbraucherpreise Dezember
07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 4Q
08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz November
*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Dezember
*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Januar
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Januar
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Januar
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Januar
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Januar
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) Januar
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) Januar
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Januar
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Januar
*** 11:00 CH/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion zu
"The Global Economic Outlook"
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Januar
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Januar
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Januar
*** - JP/Bank of Japan (BoJ), Ergebnisse des geldpolitischen Rats
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/apo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
January 16, 2026 09:19 ET (14:19 GMT)
