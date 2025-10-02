02.10.2025 15:21:40

WOCHENVORSCHAU/6. bis 12. Oktober (41. KW)

===

M O N T A G, 6. Oktober 2025

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Oktober

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz August

18:00 ES/Repsol SA, Trading Statement 3Q

- CN, KR/Börsenfeiertag China, Südkorea

D I E N S T A G, 7. Oktober 2025

*** 08:00 DE/Auftragseingang August

08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Juli

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

11:30 DE/Auktion 2,20-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit

Oktober 2030 im Volumen von 4,5 Mrd EUR

*** 14:30 US/Handelsbilanz August

*** 18:10 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede und Q&A bei

Veranstaltung von Business France

- CN, KR, HK/Börsenfeiertag China, Südkorea, Hongkong

M I T T W O C H, 8. Oktober 2025

*** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 3Q

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe August

*** 10:00 DE/Aurubis AG, Kapitalmarkttag

11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit

Mai 2041 im Volumen von 1 Mrd EUR

11:30 DE/Auktion 3,25-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit

Juli 2042 im Volumen von 1 Mrd EUR

15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

*** 19:30 US/Honeywell International Inc, Investorentag wegen

Abspaltung von Solstice im 4. Quartal

- CN, KR/Börsenfeiertag China, Südkorea

D O N N E R S T A G, 9. Oktober 2025

07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 1H

*** 08:00 DE/Handelsbilanz Oktober

*** 08:30 DE/Hannover Rück SE, Investorentag

*** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 3Q

*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 10./11.9.

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 17:30 DE/Mercedes-Benz Group AG, Pre-Close-Call 3Q

- KR/Börsenfeiertag Südkorea

F R E I T A G, 10. Oktober 2025

*** 07:00 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 3Q

*** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen 3Q

13:30 US/Blackrock Inc, Ergebnis 3Q

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Oktober

*** - DE/BMW AG, Pre-Close-Call 3Q

*** - EU/Länderratings Italien (S&P) und EU (Scope)

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2025 09:21 ET (13:21 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15:18 September 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
14:52 Rohstoffe im 3. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
13:32 Kryptowährungen im 3. Quartal 2025: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
01.10.25 3. Quartal 2025: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
01.10.25 September 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Dow stabil erwartet -- ATX dreht ins Plus -- DAX legt weiter zu - Rekord bleibt in Reichweite -- Börsen in Asien schließen mit Gewinnen
Am heimischen Aktienmarkt zeigen sich die Anleger am Donnerstag verhalten in Kauflaune. In Deutschland sind Gewinne zu sehen. Der Dow zeigt sich verhalten. An den größten Handelsplätzen in Asien dominierten am Donnerstag die Käufer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen