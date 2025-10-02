|
02.10.2025 15:21:40
WOCHENVORSCHAU/6. bis 12. Oktober (41. KW)
===
M O N T A G, 6. Oktober 2025
10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Oktober
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz August
18:00 ES/Repsol SA, Trading Statement 3Q
- CN, KR/Börsenfeiertag China, Südkorea
D I E N S T A G, 7. Oktober 2025
*** 08:00 DE/Auftragseingang August
08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Juli
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders
11:30 DE/Auktion 2,20-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit
Oktober 2030 im Volumen von 4,5 Mrd EUR
*** 14:30 US/Handelsbilanz August
*** 18:10 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede und Q&A bei
Veranstaltung von Business France
- CN, KR, HK/Börsenfeiertag China, Südkorea, Hongkong
M I T T W O C H, 8. Oktober 2025
*** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 3Q
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe August
*** 10:00 DE/Aurubis AG, Kapitalmarkttag
11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit
Mai 2041 im Volumen von 1 Mrd EUR
11:30 DE/Auktion 3,25-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit
Juli 2042 im Volumen von 1 Mrd EUR
15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA) Vorwoche
*** 19:30 US/Honeywell International Inc, Investorentag wegen
Abspaltung von Solstice im 4. Quartal
- CN, KR/Börsenfeiertag China, Südkorea
D O N N E R S T A G, 9. Oktober 2025
07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 1H
*** 08:00 DE/Handelsbilanz Oktober
*** 08:30 DE/Hannover Rück SE, Investorentag
*** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 3Q
*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 10./11.9.
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 17:30 DE/Mercedes-Benz Group AG, Pre-Close-Call 3Q
- KR/Börsenfeiertag Südkorea
F R E I T A G, 10. Oktober 2025
*** 07:00 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 3Q
*** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen 3Q
13:30 US/Blackrock Inc, Ergebnis 3Q
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Oktober
*** - DE/BMW AG, Pre-Close-Call 3Q
*** - EU/Länderratings Italien (S&P) und EU (Scope)
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/apo/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
October 02, 2025 09:21 ET (13:21 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow stabil erwartet -- ATX dreht ins Plus -- DAX legt weiter zu - Rekord bleibt in Reichweite -- Börsen in Asien schließen mit Gewinnen
Am heimischen Aktienmarkt zeigen sich die Anleger am Donnerstag verhalten in Kauflaune. In Deutschland sind Gewinne zu sehen. Der Dow zeigt sich verhalten. An den größten Handelsplätzen in Asien dominierten am Donnerstag die Käufer.