WOCHENVORSCHAU: Termine bis 10. Juni 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 10. Juni

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DONNERSTAG, DEN 28. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 NLD: Adyen, Hauptversammlung

10:00 DEU: Kion, Hauptversammlung

10:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Hauptversammlung

10:00 DEU: Deutsche Bank, Hauptversammlung, Frankfurt/M.

10:30 DEU: Otto Group, Online-Bilanzpressekonferenz, Hamburg

11:00 DEU: Amadeus Fire, Hauptversammlung

11:00 DEU: Nordzucker , Bilanz-Pk (online)

12:00 CHE: Glencore, Hauptversammlung

13:00 USA: Best Buy, Q1-Zahlen

15:00 FRA: Kering, Hauptversammlung

17:45 DEU: CTS Eventim, Q1-Zahlen

20:30 USA: Salesforce, Hauptversammlung

22:00 USA: Dell, Q1-Zahlen

22:15 USA: Costco Wholesale, Q3-Zahlen

AUT: Vienna Insurance Group, Q1-Zahlen

AUT: CPI Europe, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 NOR: BIP Q1/26

08:45 FRA: Erzeugerpreise 4/26

09:00 SWE: Wirtschaftstendenz 5/26

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 4/26

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 5/26

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 5/26

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 5/26

11:00 EUR: Industrievertrauen 5/26

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 5/26 (endgültig)

11:30 BEL: Verbraucherpreise 5/26

12:00 ITA: Erzeugerpreise 4/26

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 4/26

14:30 USA: Realeinkommen 4/26

14:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 4/26 (vorläufig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Neubauverkäufe 4/26

18:00 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

DEU: ifo-Geschäftsklima Ostdeutschland

SONSTIGE TERMINE

DEU: Verkündungstermin im Fall der Schadenersatz-Sammelklage der Verbraucherzentrale Hessen gegen den Stromanbieter Stromio (Az. I-2 MK 1/22), Hamm

DEU: Treffen der Finanzminister aus den sechs wirtschaftsstärksten EU-Ländern

Die Finanzminister aus Frankreich, Italien, den Niederlanden, Polen, Spanien und Deutschland beraten in Berlin.

+ 15.00 Statement Finanzminister Klingbeil

BEL: Treffen der EU-Minister zu Binnenmarkt und zur Industrie, Brüssel

CYP: Informelles Treffen der Außenminister der EU-Staaten (Gymnich-Treffen), Lemesos

+ 14.15 Pk mit der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas

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FREITAG, DEN 29. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

08:30 DEU: Chemieverband VCI, Bericht zum ersten Quartal, Frankfurt/M.

10:00 DEU: Bet-at-Home.com, Hauptversammlung

10:30 ESP: Iberdrola, Hauptversammlung

14:00 FRA: Totalenergies, Hauptversammlung

15:00 IRL: Flutter Entertainment, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 5/26

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 4/26

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 4/26

01:50 JPN: Industrieproduktion 4/26 (vorläufig)

07:00 FIN: BIP Q1/26

08:00 DEU: Außenhandelspreise 4/26

08:00 NOR: Arbeitslosenquote 5/26

08:00 SWE: BIP Q1/26

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 4/26

08:00 DNK: Arbeitslosenquote 4/26

08:45 FRA: Konsumausgaben 4/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 5/26 (vorläufig)

08:45 FRA: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)

09:00 CZS: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 5/26 (vorläufig)

09:30 POL: Verbraucherpreise 5/26 (vorläufig)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 5/26

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 5/26

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 4/26

11:00 BEL: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung)

12:00 IRL: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung)

12:00 PRT: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung(

12:00 PRT: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung)

12:00 ITA: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 5/26 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 4/26 (vorläufig)

15:45 USA: MNI Chicago PMI 5/26

SONSTIGE TERMINE

LTU: Frühjahrstagung der Parlamentarischen Versammlung der Nato, Vilnius

SGP: Sicherheitskonferenz Shangri-La-Dialog, Singapur

Hunderte Minister, Militärs und Experten aus aller Welt diskutieren über aktuelle Bedrohungslagen. Veranstalter ist das Internationale Institut für Strategische Studien (IISS).

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SONNTAG, DEN 31. MAI

TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26

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MONTAG, DEN 1. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Friedrich Vorwerk, Hauptversammlung

13:30 DEU: Basler, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Investitionen Q1/26

02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung)

03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26

09:00 CHE: BIP Q1/26

09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung)

09:30 POL: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)

09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26

09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: Geldmenge M3 4/26

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 4/26

12:00 PRT: Industrieproduktion 4/26

15:45 USA. S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 5/26 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 5/26

16:00 USA: Bauinvestitionen 4/26

SONSTIGE TERMINE

CHE: Jahreskonferenz der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), Genf

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DIENSTAG, DEN 2. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Hauptversammlung

10:00 DEU: Flatexdegiro, Hauptversammlung

10:00 DEU: HelloFresh, Hauptversammlung

10:00 DEU: Hypoport, Hauptversammlung

10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 4/26

10:30 DEU: Signal Iduna, Bilanz-Pk, Hamburg

11:00 DEU: Teamviewer AG, Hauptversammlung

USA: Microsoft-Entwicklerkonferenz Build, San Francisco

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 SPA: Arbeitsmarktdaten 5/26

10:30 GBR: Geldmenge M4 4/26

10:30 GBR: Konsumentenkredite 4/26

11:00 EUR: Verbraucherpreise 5/26

16:00 USA: JOLTS, Offene Stellen 4/26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung Ostdeutsches Wirtschaftsforum unter dem Motto «Eine neue (Un) Ordnung» - mit Bundeskanzler Friedrich Merz, Bad Saarow

+09.10 Der Staat der Zukunft: Digitale Transformation als Wachstumsmotor für Deutschland und die ostdeutschen Regionen, Keynote: Karsten Wildberger, Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung

+09.55 Keynote: Bundeskanzler Merz

10:00 DEU: Hybrid-Jahres-Pk Verband der Bahnindustrie in Deutschland (VDB) zu Bilanz Geschäftsjahr 2025, aktuellen Entwicklungen und Forderungen mit mit VDB-Präsident Andre Rodenbeck und der VDB-Geschäftsführung

DEU: Abschluss Global Solutions Summit 2026

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MITTWOCH, DEN 3. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 AUT: Voestalpine, Jahreszahlen

10:00 DEU: Instone Real Estate, Hauptversammlung

10:00 DEU: Procredit Holding AG, Hauptversammlung

10:00 DEU: Cewe Stiftung, Hauptversammlung

10:00 DEU: Suss Mircotec, Hauptversammlung

10:00 DEU: Hauptversammlung DWS Group, Frankfurt/M.

10:00 DEU: Hamborner Reit, Hauptversammlung

10:00 DEU: MBB SE, Hauptversammlung

10:00 DEU: Ströer, Hauptversammlung

10:00 DEU: Evonik Hauptversammlung (online), Essen

10:00 DEU: Adesso, Hauptversammlung

10:00 DEU: Salzgitter, Hauptversammlung

10:30 DEU: Indus Holding, Hauptversammlung

11:00 DEU: Leifheit, Hauptversammlung

12:45 IRL: Medtronic, Q4-Zahlen

14:30 FRA: Air France-KLM, Hauptversammlung

16:00 USA: Abercrombie & Fitch, Hauptversammlung

16:00 USA: Palantir, Hauptversammlung

19:00 USA: Lyft, Hauptversammlung

22:00 INT: Broadcom, Inc., Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Deutsche Börse, Überprüfung der DAX-Indizes

DEU: Gerresheimer, Hauptversammlung

USA: Macy's, Q1-Zahlen

gegen Mittag DEU: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Neuzulassungszahlen 5/26

TERMINE KONJUNKTUR

03:45 CHN: RatingDog Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26

09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26

09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26

09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 4/26

13:00 USA: MBY Hypothekenanträge

14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 5/26

15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 4/26

16:00 USA: ISM-Dienstleistungsindex 5/26

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 4/26 (2. Veröffentlichung)

20:00 USA: Fed, Beige Book

SONSTIGE TERMINE

08:45 DEU: Urteil erwartet im BGH-Verfahren um eine Rückkehrpflicht für Mietwagen, Karlsruhe

10:30 DEU: Hybrid-Pk Handelsverband Deutschland (HDE) mit Vorstellung des HDE-Online-Monitors 2026, Berlin

BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission präsentiert Frühlingspaket des Europäischen Semesters, Brüssel

BEL: Green Week 2026, Brüssel

Jährliche Konferenz der Europäischen Kommission zur Umweltpoltik

09:00 FRA: OECD veröffentlicht Wirtschaftsausblick, Paris

RUS: Russland veranstaltet St. Petersburger Internationales Wirtschaftsforum (SPIEF), St. Petersburg

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DONNERSTAG, DEN 4. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Auto1, Hauptversammlung

10:00 DEU: LPKF, Hautversammlung

DEU: mwb fairtrade Wertpapierhandel, Jahreszahlen

DEU: Mühlbauer Holding, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 SPA: Industrieproduktion 4/26

09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex Bausektor 5/26

10:00 GBR: Einkaufsmanagerindex Bausektor 5/26

11:00 EUR: Einzelhandel 4/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

14:30 USA: Produktivität Q1 (2. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE

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FREITAG, DEN 5. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

09:30 SWE: Verve, Hauptversammlung

14:00 DEU: Berliner Effektengesellschaft, Hauptversammlung

DEU: Convalue, Jahreszahlen

DEU: Defama, Q1-Zahlen

DEU: Horus, Jahreszahlen

DEU: Tradegate, Hauptversammlung

DEU: Viscom, Hauptversammlung

USA: Airbnb, Hauptversammlung

USA: Alphabet, Hauptversammlung

USA: Netflix, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

08:45 FRA: Handelsbilanz 4/26

08:45 FRA: Industrieproduktion 4/26

11:00 EUR: BIP Q1/26 (3. Veröffentlichung)

11:00 ITA: Einzelhandelsumsatz

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 5/26

21:00 USA: Konsumentenkredite 4/26

SONSTIGE TERMINE

LVA: Jahrestreffen der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (bis 07.06.)

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MONTAG, DEN 8. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Secunet Security Networks, Hauptversammlung

DEU: OHB, Hauptversammlung

DEU: Paragon, Jahreszahlen

USA: Coreweave, Hauptversammlung

USA: Reddit, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BIP Q1/26 (detailliert)

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 4/26

10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 6/26

SONSTIGE TERMINE

17:00 DEU: Diskussionsveranstaltung OECD Berlin und BDI zu «Grundlagen für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland und der OECD»

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DIENSTAG, DEN 9. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 DEU: SHW, Hauptversammlung

10:00 DEU: SMA Solar, Hauptversammlung

10:00 DEU: Westwing Group, Hauptversammlung

10:00 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen

14:00 DEU: Krones, Hauptversammlung

15:00 USA: Biogen, Hauptversammlung

19:00 NLD: Stellantis, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 5/26

06:30 NLD: Verbraucherpreise 5/26

08:00 DEU: Handelsbilanz 4/26

08:00 DEU: Industrieproduktion 4/26

08:00 FIN: Handelsbilanz 4/26 (vorläufig)

08:00 ROU: Handelsbilanz 4/26

14:30 USA: Handelsbilanz 4/26

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 5/26

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 4/26 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt über Klagen gegen Sonderkündigungsrecht für Fernsehverträge, Karlsruhe

EST: Treffen der Regierungschef der nordischen und baltischen Staaten (NB8), Tallinn

LUX: Treffen der EU-Minister für Telekommunikation, Luxemburg

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MITTWOCH, DEN 10. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Jahreszahlen

08:30 NLD: NXP Semiconductors, Hauptversammlung

09:00 SWE: Volvo AB, Kapitalmarkttag

09:30 DEU: Evonik, «Innovationspressekonferenz» (online), Essen

10:00 DEU: Patrizia, Hauptversammlung

10:00 DEU: Formycon, Hauptversammlung

10:00 DEU: Renk, Hauptversammlung

10:00 DEU: Medios, Hauptversammlung

10:00 AUT: AMS Osram AG, Hauptversammlung

11:00 DEU: Hawesko, Hauptversammlung

14:00 USA: Nasdaq, Hauptversammlung

15:00 USA: Caterpillar, Hauptversammlung

15:00 DEU: Volkswagen Group, ESG Conference 2026 (online)

16:00 USA: American Airlines Group, Hauptversammlung

19:00 USA: Target, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 5/26

03:30 CHN: Erzeugerpreise 5/26

03:30 CHN: Verbraucherpreise 5/26

08:00 DNK: Verbraucherprise 5/26

08:00 NOR: Verbraucherpreise 5/26

09:00 AUT: Industrieproduktion 4/26

10:00 ITA: Industrieproduktion 4/26

11:00 GRC: Industrieproduktion 4/26

11:00 GRC: Verbraucherpreise 5/26

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Verbraucherpreise 5/26

14:30 USA: Realeinkommen 5/26

18:00 RUS: Verbraucherpreise 5/26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA), Berlin-Schönefeld

DEU: BDEW Kongress 2026, Berlin

Branchentreffen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft

+ 9.30 Uhr Eröffnungsrede BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae

+ 13.50 Uhr: Rede Wirtschaftsministerin Katherina Reiche

BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission legt Energie-Paket vor, Brüssel

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